Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen

Schöne Breide - Pedelecfahrer nach Sturz schwerverletzt

Coesfeld (ots)

Aus noch unbekanntem Grund stürzte am 19.03.2022 gegen 21:35 Uhr ein 45jährige Mann aus Dülmen mit seinem Pedelec. Ein Bekannter des verunfallten Mannes hatte den Sturz gesehen und konnte daher sofort erste Hilfe leisten. Der Pedelecfahrer trug keinen Fahrradhelm und zog sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Verletzten vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell