POL-COE: Dülmen

Nordlandwehr - PKW versucht sich einer Kontrolle zu entziehen

Am 19.03.2022 bemerkte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Streifenfahrt gegen 23:00 Uhr einen entgegenkommenden PKW, der mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Nordlandwehr stadtauswärts fuhr. Als der Fahrzeugführer den entgegenkommenden Streifenwagen bemerkte, erhöhte dieser weiter seine Geschwindigkeit. Nachdem der Streifenwagen gewendet hatte, konnten die Beamten noch sehen wie der Fahrzeugführer in die Theodor-König-Straße abbog. Auch hier beschleunigte das Fahrzeug wieder deutlich. Plötzlich schaltete der Fahrzeugführer dann die Beleuchtung an seinem PKW aus und bog zunächst in die Haverlandhöhe und dann in die Josef-Heiming-Straße ab. Hier wurde die Beleuchtung wieder eingeschaltet. Letztendlich stoppte der PKW auf einem Parkplatz nahe der Kardinal-von Galen-Schule. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 19jährige Fahrzeugführer aus Dülmen, aufgrund des Tatvorwurfs wegen seines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens, wenig beeindruckt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

