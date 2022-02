Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in das Gemeindehaus in Ammeldingen bei Neuerburg

Ammeldingen bei Neuerburg (ots)

In der Nacht zum 05.02.2022 wurde die Polizeiinspektion Bitburg von einem Augenzeugen über einen aktuell stattfindenden Einbruch in das Gemeindehaus in Ammeldingen bei Neuerburg in Kenntnis gesetzt.

Der Täter habe sich durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und befinde sich noch im Objekt. Noch vor Eintreffen der Polizeikräfte ging eine erneute Meldung ein, dass der Mann sich soeben fußläufig vom Gemeindehaus entfernt habe.

Hierbei wurde er von zwei Zeugen verfolgt, die der Polizei somit sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Täters geben konnten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Bitburg geführt und dauern derzeit noch an.

