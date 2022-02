Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeieinsatz auf der B51

Bitburg (ots)

Am 04.02.2022 gegen 16:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bitburg durch einen Verkehrsteilnehmer ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Dieses sei von der A64 kommend auf die B51 in Richtung Bitburg aufgefahren. Nach Angaben des Mitteilers gehe dieser davon aus, dass es in dem Fahrzeug zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Durch mehrere Streifen der Polizei Bitburg konnte das Fahrzeug auf der B51 lokalisiert, angehalten und kontrolliert werden. Die ersten Erkenntnisse vor Ort bestätigten die Angaben des Mitteilers. Weiter ergab sich vor Ort der Verdacht, dass eine 26-jährige Frau gegen ihren Willen durch den 28-jährigen Fahrzeugführer festgehalten wurde. Die Beteiligten wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle der PI Bitburg verbracht und dort vernommen. Nach den durchgeführten Ermittlungen wurden die beteiligten Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 28-jährigen Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, eingeleitet.

