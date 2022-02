Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Gerolstein (ots)

Am 04.02.2022 gegen 12:15 Uhr parkte ein 38-jähriger Unfallbeteiligter mit seinem Personenkraftwagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein rückwärts aus und kollidierte hierbei mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug.

Als der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkte, stieg er aus, sah sich den Schaden, über welchen er mit der Hand "drüber wischte", an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachte den Hergang. Im Rahmen von Ermittlungen der Beamten der Polizeiwache Gerolstein konnte der Unfallverursacher letztlich ermittelt werden.

Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell