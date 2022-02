Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bickendorf (ots)

Am 04.02.2022 zwischen 08:45 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Burgstraße in Bickendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach touchierte der Unfallverursacher beim Abbiegevorgang eine im Einmündungsbereich befindliche Straßenlaterne, welche durch die Kollision umkippte. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Sattelschlepper mit Auflieger gehandelt haben. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

