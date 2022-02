Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Geldbeutel

Prüm (ots)

Am 04.02.22 gegen 13:00 Uhr ist es zu einem Diebstahl im Einkaufsmarkt "Lidl" in Jünkerath, Auf dem Wehrt, zum Nachteil einer älteren Dame gekommen. Die Geschädigte wurde durch eine ihr unbekannte Frau mit blonden, kurzen Haaren (ca. 25-30 Jahre alt) abgelenkt, indem man nach dem Preis eines Lebensmittels fragte. Währenddessen hat die Geschädigte ihren Einkaufswagen, welcher sich hinter ihr befand, einen kurzen Augenblick außer Acht gelassen. Eine weitere, männliche Person auf zwei Krückstöcken, ist daraufhin mit hektischen Bewegungen an ihr und ihrem Einkaufswagen vorbeigegangen/gehumpelt. Kurze Zeit später stellte die Geschädigte den Verlust ihrer Brieftasche mitsamt Inhalt fest, welche sich in ihrer Handtasche im Einkaufswagen befunden hat.

Mögliche Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und/oder die beschriebenen Personen auf dem Lidl-Parkplatz oder in der unmittelbaren Umgebung gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen. Sind die vorgenannten Personen auch zum Beispiel mit einem Fahrzeug gesehen worden?

Die Polizei Prüm weist darauf hin, dass persönliche Gegenstände eng an der Person getragen werden sollten, um eine unbefugte Wegnahme zu verhindern. Lassen Sie diese Gegenstände wie z.B. eine Handtasche oder Geldbeutel nie unbeaufsichtigt herumstehen/-liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell