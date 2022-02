Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg dankt zwei BürgerInnen für ihre Zivilcourage

Speicher (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 02.02.2022, bedankten sich der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, PR Mike Thull, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, Herr Manfred Rodens sowie der Bürgermeister der Stadt Speicher, Herr Erhard Hirschberg, bei einer Bürgerin und einem Bürger der Stadt Speicher für deren überdurchschnittliche Engagement. Frau Anna Schmitt und Herr Chris Plein wurden am 24. November 2021 Zeugin und Zeuge, wie einer 72-jährigen Frau in Speicher ihre Handtasche entwendet wurde. Der Täter ergriff samt Beute sofort die Flucht. Frau Schmitt und Herr Plein, die durch die lauten Rufe der Geschädigten aufmerksam wurden, reagierten sofort und nahmen dessen Verfolgung auf. Als sich der Täter in einem leerstehenden Gebäudekomplex versteckte, umstellten die beiden ZeugInnen das Anwesen und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung verhinderten die beiden Personen durch ihre Präsenz, dass der Täter das Objekt unbemerkt verlassen konnte. Durch die Polizei konnte der Täter anschließend in dem Gebäudekomplex aufgefunden und festgenommen werden. Darüber hinaus konnte die Handtasche der Geschädigten samt Inhalt sichergestellt werden. Mit ihrem Handeln leisteten Frau Schmitt und Herr Plein einen wesentlichen Anteil zu der erfolgreichen Festnahme des Tatverdächtigen und der Sicherstellung des Diebesgutes. Die polizeilichen und kommunalen Vertreter aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit dankten Frau Schmitt und Herrn Plein ausdrücklich. PR Thull, der ein Dankesschreiben des Polizeipräsidenten an die ZeugInnen übergab, hob die Bedeutung der Bevölkerung als Partner in der Kriminalitätsbekämpfung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit hervor. Häufig könnten Straftaten nur durch die Hilfe von Zeugen aufgeklärt werden. Die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Polizei und BügerInnen führte am 24. November 2021 zur Aufklärung einer Straftat, Rückführung des Diebesgutes und Festnahme des Tatverdächtigen.

