Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht an der Römermauer

Bitburg (ots)

Am Freitag den 04.02.2021 zwischen 8:30 - 14:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Römermauer zu einer Verkehrsunfallflucht und einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein parkender blauer Audi wurde durch unbekannte Täter an der hinteren Beifahrertür zerkratzt. Auf bisher unbekannte Weise kam es am linken Heck des PKW zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Täter und Unfallverursacher sind bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 06561-9685-0.

