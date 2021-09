Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht auf A61

Welgesheim (ots)

Am 06.09.2021, gegen 23:08 Uhr, ereignet sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall, kurz vor dem Parkplatz Sitzborn, bei dem das verursachende Fahrzeug flüchtet. Ein 43-Jähriger aus Heiligkreuzsteinach befährt mit seinem VW Passat die A61 auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor einem Parkplatz wechselt der rechts fahrende PKW unvermittelt auf den linken Fahrstreifen. Dadurch muss der VW-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten und nach links ausweichen. Hierbei kollidiert er mit der Mittelschutzplanke, gerät ins Schleudern und kommt ca. 100 Meter weiter quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein weiterer PKW-Fahrer kollidiert mit seinem KIA in der Folge mit dem quer stehenden VW. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen VW-Bus älteren Modells mit Fahrradgepäckträger handeln soll und dem Passat kommt es nicht. Der VW-Bus-Fahrer flüchtet anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Passat erleidet erheblichen Sachschaden und muss abgeschleppt werden. Beim KIA bleibt es bei geringem Sachschaden. An der Mittelschutzplanke entsteht ebenfalls erheblicher Sachschaden an mindestens acht Elementen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt. Glücklicherweise wird bei dem Unfall niemand verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim (06701-9190) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

