Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alleinrennen auf der A63, Richtung Mainz - Gefährdung des Straßenverkehrs

A63, Richtung Mainz, zwischen Freimersheim und Mainz (ots)

Am 03.09.2021 um ca. 19:06 Uhr wurde ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter im Bereich Freimersheim auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit rasanter Geschwindigkeit auf der A 63, in Richtung Mainz unterwegs war. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen Golf GTD, neustes Modell, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unzählige Fahrzeuge rechts und links überholte. Die gefahrene Geschwindigkeit betrug trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen teilweise deutlich über 200 km/h. Abstand, Geschwindigkeit und der "Blinker" wurden durch den Fahrer komplett ignoriert. Im beobachteten Streckenverlauf von über 60 Kilometern kam es zu einigen gefährlichen Situationen auf der Autobahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden durch sehr dichtes Auffahren genötigt oder im Rahmen der zahlreichen Spurwechsel geschnitten. Das Fahrzeug konnte unmittelbar vor dem Mainzer Kreuz gegen 19:18 Uhr durch die Polizei gestoppt werden. Wer sich als Fahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen macht, sich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafbar. Zusätzlich erwartet den Fahrer eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung. Der bereits polizeibekannte französische Fahrer musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung zahlen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche durch den schwarzen Golf GTD gefährdet wurden oder tatrelevante Angaben machen können, sich mit der Autobahnpolizei Heidesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell