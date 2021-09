Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kleintransporter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Erbes-Büdesheim (ots)

Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Fahrers eines Kleintransporters am 2.9.2021 gegen 09:50 Uhr stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Die Kontrolle fand an der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim an der A 63 statt. Der 26-Jährige zeigte bei der Überprüfung Anzeichen auf Drogeneinfluss, die durch einen Test bestätigt wurden. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einem Bußgeldverfahren und einem Fahrverbot rechnen, sowie mit einer Strafanzeige.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell