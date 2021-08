Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Geld und Auto beschlagnahmt

A61 Rheinhessen (ots)

Vier Betrüger im Alter von 16 bis 30 Jahren sind der Polizei am vergangenen Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Worms ins Netz gegangen. Ihren Mazda hatten Unbekannte mit falschen Personalien erworben und nicht umgemeldet. Dazu ergab die Überprüfung, dass die Männer aus Rumänien im Verdacht stehen, in ganz Deutschland in unbeobachteten Augenblicken die Motoren zum Verkauf stehender Fahrzeuge zu manipulieren, um den arglosen Verkäufern schwerwiegende Schäden vorzutäuschen und die Autos günstig erwerben zu können. In ihrem Gepäck fanden die Beamten der Verkehrsdirektion Wörrstadt eine größere Menge Bargeld, Fahrzeugschlüssel eines Porsche und eines BMW, zur Zwangsentstempelung ausgeschriebene Kennzeichen aus Bochum, rote Händlerkennzeichen eines unbekannten Besitzers und eine geringe Menge Cannabis. Dazu war der 18-jährige Fahrer mit einem unrechtmäßig erworbenen Führerschein aus Frankreich unterwegs.

Neben diversen Anzeigen wurde alle aufgefundenen Gegenstände einschließlich des Pkw beschlagnahmt, so dass die Vier ihren Weg zu Fuß fortsetzen mussten.

