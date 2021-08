Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Abfahrtskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West

Gau-Bickelheim (ots)

In den späten Abendstunden des 22.08.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut Abfahrtskontrollen zum Ende des Wochenend-Fahrverbotes für LKW durch. Kontrolliert wurde entlang der A 61 auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West. Dabei wurden die LKW-Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Die Beamten überprüften insgesamt 45 Fahrer. In 2 Fällen waren die festgestellten Atemalkoholwerte so hoch, dass die Abfahrt nicht gestattet werden konnte. Der höchste festgestellte Wert lag bei ca. 0,85 Promille.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell