Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizeihubschrauber findet vermissten Senior aus Heisingen

EssenEssen (ots)

45259 E.-Heisingen: Am späten Dienstagabend (17. November, 22 Uhr) meldete ein Seniorenzentrum am Stemmesring dem Notruf eine vermisste Person - der 76-Jährige konnte einige Stunden später durch einen Polizei-Hubschrauber gefunden werden.

Der demente Senior hatte das Heim offenbar über einen Notausgang verlassen, sodass dem Pflegepersonal ein akustisches Warnsignal übermittelt wurde und dieses zügig die Polizei informieren konnte.

Streifenwagen suchten zunächst Örtlichkeiten im näheren Umfeld ab, an denen der Mann sich gern aufgehalten hatte. Weil dies aber erfolglos war und der 76-Jährige auf wichtige Medikamente angewiesen ist, wurde zeitnah der Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser entdeckte kurze Zeit später eine am Boden liegende Person am Eingang zum Kleingartenverein an der Carl-Funke-Straße in Heisingen - dabei handelte es sich um den vermissten Senioren. Dieser wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht./SyC

