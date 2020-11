POL-E: Essen: Polizei setzt nach mutmaßlich schwerem Raubdelikt in Bredeney Diensthund ein - 1. Folgemeldung

Polizei Essen

Zu einem mutmaßlich schweren Raubdelikt und einem Diensthundeinsatz kam es Samstagabend (14. November, gegen 23:05 Uhr) im Essener Stadtteil Bredeney.

Eine fahndende Streifenwagenbesatzung meldete am Bredeneyer Kreuz/Ecke Zeunerstraße mehrere Personen, die plötzlich davon rannten. Im Verlauf einer fußläufigen Verfolgung setzte ein Beamter seinen Diensthund ein. Der Rüde hinderte einen 15-Jährigen durch einen Biss an der weiteren Flucht. Der Gebissene verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei 14-Jährige nahm ein Streifenteam fest.

Unsere Erstmeldung ist unter folgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4764826

Die Ermittlungsgruppe Jugend übernahm die Ermittlungen und kam zu dem Ergebnis, dass die beiden 14-Jährigen sowie der 15-Jährige für das Raubdelikt nicht in Frage kommen. Nach Angaben der Jugendlichen flüchteten sie nach eigenen Angaben, weil sie gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raubdelikt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

