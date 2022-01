Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter schlägt Scheibe an Pkw ein und durchwühlte Taschen

Osnabrück (ots)

Am Lindemannskamp stand am Freitag in Höhe der Hausnummer 15 ein schwarzer VW Golf geparkt. Zwischen 10.35 Uhr und 12.55 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe der hinteren rechten Fahrzeugtür und durchwühlte einen auf dem Rücksitz abgestellten Rucksack sowie eine Tasche. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

