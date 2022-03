Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall am Konrad-Adenauer-Ring am Freitag (18.03.22) sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 47-jährige Pedelecfahrerin aus Coesfeld die Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Holtwicker Straße überqueren. Sie fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt. Als sie den Kreuzungsbereich schon beinahe passiert hatte, kam aus Richtung Coesfeld ein Auto und bog nach rechts auf die L 555 ab.

Dabei kam es zu einer Berührung zwischen Auto und Coesfelderin, die daraufhin stürzte. In dem silbernen Audi Kombi saß eine Frau mit braunen Haaren, die ihre Fahrt fortsetzte. Die Pedelecfahrerin begab sich eigenständig zu einem Arzt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

