Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Pkw in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. November 2021, in dem Zeitraum von 15:00 bis 23:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Pkw in der Bahnhofstraße in Brake ein.

Die Täter schlugen Seitenscheiben eines in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen Peugeot ein und verschafften sich so Zugriff in den Innenraum des Fahrzeugs.

Entwendet wurden Arbeitsgeräte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell