POL-KLE: Straelen - Radfahrerin muss Hund ausweichen und stürzt

Hundehalter gesucht

Straelen (ots)

Am Dienstagmorgen (23. Februar 2021) gegen 09:40 Uhr war eine 50-jährige Radfahrerin auf dem Radweg am Paesmühlenweg in Richtung der Kapelle unterwegs. Sie führte dabei ihren Hund an der Leine. Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 12 kreuzte ein unbekannter freilaufender Hund ihren Weg. Die 50-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Einen Hundehalter konnte die Frau in der Nähe nicht ausmachen. Zeugen oder Hinweisgeber zur Herkunft des Hundes werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

