Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring

Tatverdächtigen gestellt, weitere Täter flüchtig - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag (17.03.2022), gegen 12.05 Uhr, betrat ein 35-jähriger Mann den Aldi-Markt am Grete-Schött-Ring mit einer weiteren männlichen noch unbekannten Person und einem Einkaufswagen.

Sie luden im Verkaufsbereich diverse Waren in den Einkaufswagen ein. Anschließend verließ der 35-jährige Tatverdächtige das Geschäft mit dem gefüllten Einkaufswagen über den Haupteingang, ohne zuvor im Kassenbereich zu bezahlen. Zeitgleich ging der noch im Verkaufsbereich befindliche andere unbekannte Täter zur einzig geöffneten Kasse und verwickelte die Kassiererin zunächst in ein Gespräch, um das Geschäft dann kurz darauf ebenfalls über den Haupteingang zu verlassen.

Der 35-jährige Tatverdächtige räumte die Waren auf dem angrenzenden Parkplatz mit einer weiteren unbekannten männlichen Person(Fahrer) in den Kofferraum eines Fahrzeuges ein und wurde dabei durch einen Zeugen nach Leerung des Einkaufwagens angesprochen. Daraufhin flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Der Unbekannte, der die Kassiererin zuvor abgelenkt hatte, verließ den Tatort fußläufig über die Münsterstraße in Richtung Münster. Der unbekannte Fahre verließ den Parkplatz mit seinem Tatfahrzeug in unbekannte Richtung. Der 35-jährige Tatverdächtige verließ den Parkplatz fluchtartig fußläufig über den Grete-Schött-Ring in Richtung Innenstadt und konnte dort durch die eingesetzten Beamten gestellt werden.

Die beiden Komplizen können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Tatverdächtiger, der die Kassiererin ablenkte:

- männlich - 25-30 Jahre alt - 1,70 Meter groß - schlank - kurze dunkle Haare - Sonnenbrille - schwarzer Mundschutz - Schwarzer Parker - schwarzes Hemd - schwarze Hose - weiße Sneakers (Adidas)

Fahrer:

- männlich - 25-30 Jahre alt - 1,70 Meter groß - schlank - kurze braune Haare

Das Tatfahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

- Pkw - silber

Eine Fahndung im Nahbereich nach den flüchtigen Mittätern verlief negativ.

Der genaue Wert des Diebesgutes konnte bei Sachverhaltsaufnahme nicht festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell