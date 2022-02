Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener verursacht mehrere Sachbeschädigungen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Samstag, den 19.02.2022, ging zunächst eine Mitteilung über ein angekokeltes Küchenfenster in der Radeburger Straße in Edenkoben ein. Kurz darauf, gegen 17:00 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Notrufe über eine männliche Person ein, welche mehrere Fahrzeuge in der Bahnhofstraße sowie in der Radeburger Straße beschädigen würde. Die männliche Person konnte daraufhin durch eine Streife in der Radeburger Straße festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der 27-jährige war stark alkoholisiert und wurde zur weiteren Klärung des Sachverhaltes zur Dienststelle verbracht. Dort räumte der 27-jährige ein, das Küchenfenster in der Radeburger Straße angezündet zu haben. Dem Tatverdächtigen konnte zudem eine frühere Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Ludwigsplatz in Edenkoben zugeordnet werden. Dort wurde am 03.02.2022 eine Plastikmülltonne mittels Feuerzeug angezündet, welche vollständig ausbrannte. Gegen den Beschuldigten wurden nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer sowie Sachbeschädigung an Fahrzeugen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell