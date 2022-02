Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierte Person randaliert im Krankenhaus

Wörth (ots)

Anwohner bemerkten am Samstag eine stark alkoholisierte fremde Person in ihrem Treppenhaus und verständigten den Rettungsdienst, welcher die medizinische Erstversorgung übernahm. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 42-jährigen Mann aus Karlsruhe einen Wert von knapp fünf Promille. Die hilflose Person wurde in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später zeigte er sich dort aggressiv und randalierte. Die Polizei musste einschreiten und ihn beruhigen. Die verständigte Ehefrau kam ebenfalls vor Ort und besänftigte ihren Partner, sodass ein weiterer Verbleib im Krankenhaus gewährleistet werden konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell