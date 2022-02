Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Fahrradfahrer touchiert und geflüchtet

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am 19.02.2022 befuhr der 64-jährige Fahrradfahrer die L512 von Edenkoben in Richtung Rhodt unter Rietburg. Hierbei wurde er von einem PKW-Fahrer überholt. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes streifte der Fahrzeugführer beim Überholvorgang den Fahrradfahrer am linken Arm, sodass der rechte Außenspiegel des PKW einklappte. Durch den Zusammenstoß verspürte der Fahrradfahrer Schmerzen im Bereich der linken Schulter. Zu einem Sturz kam es glücklicherweise nicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zum flüchtenden PKW ist folgendes bekannt: SUV, Farbe Metallgrün, TE-Kennzeichen (Tecklenburg). Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

