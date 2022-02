Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Gartenzaun angefahren, dann geflüchtet

Landau (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022 zwischen 15:00 Uhr - 17:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz neben dem Anwesen in der Raiffeisenstrße 2 in Herxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher stieß beim Aus- oder Einparken gegen den Gartenzaun, sodass ein Teil herausbrach und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

