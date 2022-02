Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Linienbusse beschädigt

Landau (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sieben Linienbusse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft, die auf einem Firmengelände im Justus geparkt waren. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 6000 EUR belaufen. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

