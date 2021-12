Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer gemacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Kahla haben zwei unbekannte Jugendliche am Montagmittag in einer Abrissgarage versucht, ein kleines Feuer zu entfachen. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde das Vorhaben beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Polizeibeamten und die hinzugerufene Feuerwehr vor Ort eintrafen, konnte ein kleiner entflammter Holzstamm festgestellt werden, welcher glücklicherweise problemlos gelöscht werden konnte. Demzufolge entstanden keine größeren Schäden, was allerdings bei ungehindertem Fortgang des Brandes durchaus möglich und eine Ausbreitung auf das Gebäude nicht unwahrscheinlich gewesen wäre.

