Coesfeld (ots) - Am 10.03.2022, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, randalierten unbekannte Personen, auf der Toilette der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck (Schulstraße). Die unbekannten Täter beschädigten dort die Türen und die Seitenwände der Toiletten. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

