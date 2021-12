Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum, Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2021, 16:30 Uhr bis 25.12.2021, 12.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Danziger Straße in Neubeckum. Sie hebelten zunächst erfolglos an einem Fensterflügel, jedoch zerbarst die Fensterscheibe durch die Gewalteinwirkung oder sie wurde von den Unbekannten absichtlich eingeschlagen. Die Hauseigentümer stellten den Schaden bei ihrer Rückkehr fest, konnten zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Angaben darüber machen, was die Täter erbeutet haben. Hinweise auf verdächtige Feststellungen erbittet die Polizei in Beckum, Tel. 02521-911-0 oder per Email an: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell