Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Ascheberg

WhatsApp-Betrug

Coesfeld (ots)

"Hallo Mama, ich habe ein großes Problem: mein Handy ist kaputt gegangen, deshalb schreibe ich jetzt mit dem Telefon einer Bekannten, daher die unbekannte Nummer. Ich muss dringend Geld überweisen, kann nun meine Onlinebanking App aber nicht nutzen. Bitte überweise für mich... auf das Konto...Damit hilfst Du mir sehr! Das Geld bekommst Du natürlich morgen sofort zurück. Ganz lieben Dank, ich melde mich!"

So ähnlich agierten gestern (17.03.2022) gegen 09.30 Uhr bislang unbekannte Täter. Sie sendeten eine Nachricht über WhatsApp an eine 78-jährige Aschebergerin und gaben sich als deren Tochter aus. Im weiteren Verlauf wurde die Aschebergerin gebeten eine Rechnung in Höhe von 2180,34 Euro zu begleichen. Dem kam die 78-Jährige nach. Erst am Abend bemerkte sie den Betrug,I als sie mit ihrer richtigen Tochter in Kontakt trat und diese sie aufklärte.

Zur Zeit ist dies eine "beliebte" Betrugsmasche. Im gesamten Kreisgebiet erhalten Bürger diese oder ähnliche Betrugsnachrichten.

Bitte sprechen Sie mit ihren Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche!

Sollten Sie selbst Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell