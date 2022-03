Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Wasserturm

Radfahrerin betrunken im Verkehrsraum unterwegs

Coesfeld (ots)

Eine 23jährige Coesfelderin befuhr mit ihrem Fahrrad am 20.03.2022 gegen 04:15 Uhr den Lübbesmeyer Weg in Fahrtrichtung Am Wasserturm. Einer nachfolgenden Streifenwagenbesatzung fiel die Radfahrerin wegen der nichteingeschalteten Beleuchtung auf. Auf die verbale Aufforderung eines Polizeibeamten reagierte sie zunächst nicht und versuchte die Fahrt fortzusetzen. Erst auf erneute Ansprache reagierte die Radfahrerin, allerdings in unflätiger Art und Weise. Erst durch den Einsatz von Hilfsmitteln konnte die Coesfelderin zum Anhalten gezwungen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Radfahrerin wahr. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv, woraufhin der Radfahrerin auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss konnte die Coesfelderin zu Fuß den Heimweg antreten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell