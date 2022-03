Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Mülldeponie

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Coesfeld (ots)

Eine 41jährige Coesfelderin wurde am 19.03.2022 gegen 10:30 Uhr auf dem Gelände der Mülldeponie Coesfeld leichtverletzt, als sie sich zwischen einem Müllcontainer und einem Fahrzeuganhänger befand. Der 58jährige Fahrzugführer aus Rosendahl hatte nach Beendigung seiner Ausladetätigkeit sein Fahrzeuggespann in Bewegung gesetzt und dabei die Coesfelderin übersehen, die sich zu diesem Zeitpunkt neben seinem Fahrzeuganhänger und einem Mülcontainer befand. Durch die Fahrzeugbewegung wurde die Coesfelderin zwischen dem Anhänger und dem Conatainer eingeklemmt und dabei leichtverletzt. Zur Kontrolle wurde die Coesfelderin nach der Unfallaufnahme durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

