POL-KA: (KA)Oberderdingen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Mit erheblichen Verletzungen musste am frühen Mittwochmorgen ein 50-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Seinen Einlassungen zufolge hielt er sich gegen 01.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Fritz-Erler-Straße auf, als drei Unbekannte auf ihm zukamen und ein Streitgespräch begannen. Einer der unbekannten Männer ging dann zu ...

