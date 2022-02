Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchsversuch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots)

Im Zeitraum von Montag, 13:00 Uhr bis Dienstag, 11:15 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße Talwiesen ein. Die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstüre gewaltsam Zutritt in das Vereinshaus und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Außerdem hebelten die Unbekannten die Türe zur Abstellkammer auf und drangen auch in die/ das angeschlossene Vereinswerkstatt/-lager ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefonnummer 06222 5709-0, zu melden.

