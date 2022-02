Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruchversuch in Schule verursacht hohen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten ein oder auch mehrere Unbekannte versucht, in ein Schulgebäude in der Tattersallstraße einzudringen. Die Unbekannten hatten durch gewaltsames Aufhebeln eines Kellerfensters versucht, sich unberechtigterweise Zutritt in das Schulinnere zu verschaffen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000,- EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 in Verbindung zu setzen.

