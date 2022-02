Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unfall zwischen Radfahrern - Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr war ein 24-jähriger Radfahrer auf der Poststraße in Richtung der Rohrbacher Straße unterwegs. Eine bisher unbekannte Radfahrerin fuhr plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Straße und kollidierte mit dem 24-Jährigen. Diese stürzte zu Boden und wurde leichtverletzt. Die Verursacherin flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Bekannt ist, dass die Frau eine bordeauxfarbene Jacke und eine Mütze trug. Zeugen, welche den Hergang beobachtet haben oder Hinweise auf die flüchtige Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4111 telefonisch in Verbindung zu setzen.

