Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet und nötigt andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer war am Montagnachmittag auf der B 291 bei Walldorf unterwegs. Der Unbekannte befuhr mit einem BMW gegen 15.20 Uhr die B 291 von Oftersheim in Richtung Walldorf. Dabei versuchte er zunächst einen 55-jährigen VW-Fahrer zu überholen. Aufgrund Gegenverkehrs brach er den Überholvorgang zunächst ab, fuhr dem VW jedoch bei Tempo 70 so nah auf, dass der Fahrer des VW dessen Scheinwerfer nicht mehr im Rückspiegel sehen konnte. Zwischen der Fußgängerbrücke am Reilinger Weg und der Brücke über die BAB 5 überholte er im Überholverbot schließlich den VW sowie zwei weitere, vor diesem befindliche, Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren kam es zu einer Gefährdung entgegenkommender Fahrzeuge.

Der 55-jährige VW-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken. Bei einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass dieses aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur zwangsweisen Stilllegung ausgeschrieben war.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers des BMW wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung dauern an. Gegen den Halter des Fahrzeugs wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ob es sich bei Fahrer und Halter und die gleiche Person handelt, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet worden waren, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise und zur Person des Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder beim Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 (8 bis 16 Uhr) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell