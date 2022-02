Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobenfeld

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht!

Lobenfeld (ots)

Nachdem bereits am Freitag gegen 18:20 Uhr ein 57-jähriger VW-Fahrer auf der K4178 beim Überholen eine entgegenkommende unbekannte Skoda-Fahrerin gefährdet haben soll, sucht das Polizeirevier Neckargemünd nun nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Der 57-Jährige soll in Fahrtrichtung Mönchzell an einer unübersichtlichen Stelle drei Autos überholt haben. Die entgegenkommende Skodafahrerin soll Zeugenangaben zufolge lediglich durch starkes Abbremsen und das Ausweichen in den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß verhindert haben, im Anschluss jedoch weitergefahren sein. Daher bittet das Polizeirevier Neckargemünd weitere Zeugen, insbesondere die Fahrerin des Skodas, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell