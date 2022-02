POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mannheim

Einen Verkehrsunfall verursachte eine unbekannte Autofahrerin am Dienstagvormittag in Wiesloch und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Unbekannte verließ gegen 10.45 Uhr den Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Altwieslocher Straße und wollte nach rechts in Richtung Ringstraße abbiegen. Durch eine Zeugin wurde sie durch Gesten darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der Straße um eine Einbahnstraße handelte und sie entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Die unbekannte Autofahrerin musste zum Wenden rangieren und stieß dabei gegen einen Poller und beschädigte diesen. Anschließend fuhr sie einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin verständigte in der weiteren Folge schließlich die Polizei.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich, nach Angaben der Zeugin, um einen dunkelblauen Pkw mit HN-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer soll eine weibliche Person gesessen haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

