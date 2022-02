Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Lastwagenfahrer streift Pkw und fährt weiter - wer hat den Zusammenstoß beobachtet?

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer streifte am frühen Mittwochmorgen auf der A 6 bei Sinsheim einen BMW und fuhr anschließend einfach weiter. Ein 40-jähriger Mann fuhr gegen 5.30 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim/Waibstadt auf die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf. Der neben ihm fahrende Lastwagenfahrer wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um dem 40-Jährigen den Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die rechte Spur zu ermöglichen. Nach wenigen Metern zog der Lastwagen jedoch wieder auf die rechte Spur und streifte dabei den BMW. Hierbei wurde der Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Lastwagen setzte seine Fahrt anschließend, ohne anzuhalten, einfach fort.

Das Kennzeichen konnte sich der Fahrer des BMW nicht merken, ebenso konnte er keine Beschreibung des Unfallverursachers abgeben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Lkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell