Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots)

Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in den Mannheimer Innenstadtquadraten. Ein 24-jähriger Mann war mit seinem Mercedes auf der Straße zwischen den Quadraten E 4 und E 5 in Richtung Fressgasse unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 54-jährigen Smart-Fahrerin, die die Fressgasse in Richtung Luisenring befuhr, und stieß mit ihr zusammen. Nach der Kollision schleuderte der Smart nach links auf den Gehweg vor dem Quadrat E 5 und beschädigte dabei mehrere sogenannte Mannheimer Pfosten.

Die Fahrerin des Smart sowie die 24-jährige Beifahrerin im Mercedes zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

