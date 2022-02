Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferdiebe flüchten mit Kastenwagen

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am Freitag (04.02., 13.30 Uhr) ertappten Zeugen auf einem Firmengelände an der Hägerstraße Kupferdiebe auf frischer Tat.

Die bislang unbekannten Täter luden am helllichten Tag Kupferrohre in ihren blauen Kastenwagen. Als sie von Zeugen angesprochen wurden, flüchteten die drei Männer mit dem Wagen in Richtung Werther. An dem Fahrzeug hing den Angaben nach ein Kennzeichen aus Euskirchen.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 20 und 25 Jahre alt.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

