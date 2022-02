Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Missachtung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

Mannheim-Käfertal (ots)

Im Kreuzungsbereich Heppenheimer Straße / Auffahrt Waldstraße kam es am Dienstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 54-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Heppenheimer Straße, wollte dem Straßenverlauf in Richtung Waldstraße folgen. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines ihr von der B 38 entgegenkommenden Ford, der die Heppenheimer Straße stadteinwärts fahren wollte. Es kam zur Kollision. Der 21-jährige Fahrer des Ford wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

