POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrskontrolle - kleine Ursache - große Auswirkung

Freiburg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei hielten am Samstag, 21.08.2021, gegen 10.00 Uhr, einen Pkw-Fahrer auf der Autobahn A 5 bei Weil am Rhein an, da die Hauptuntersuchung am Fahrzeug abgelaufen war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille. Der Pkw-Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten.

