Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund und Sassnitz unter neuer Führung

Schwerin (ots)

Innenminister Torsten Renz hat heute Jan Tischer und Alexander Diekmann, als die neuen Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund und Sassnitz feierlich in ihre Ämter eingeführt.

"Die Wasserschutzpolizeiinspektionen können sich freuen solche emphatischen, gleichzeitig aber auch zuverlässigen Leiter zu haben. Beide sind mit ganzem Herzen Polizisten und ich bin mir sicher, dass sie alle Entscheidungen offen und transparent mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren werden", so Innenminister Torsten Renz.

Polizeihauptkommissar Jan Tischer, Wasserschutzpolizeiinspektionen Sassnitz

Seine polizeiliche Karriere begann der 51-Jährige zunächst bei der Bereitschaftspolizei. 2004 wechselte er dann zur Wasserschutzpolizei, wo er sowohl in Sassnitz als auch in Stralsund tätig war. Nach einem Aufstiegslehrgang wurde Tischer 2007 Bootsführer in Stralsund. Nach mehreren Funktionen im Führungsbereich des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, war er dort seit 2018 Erster Sachbearbeiter Hafensicherheit.

Erster Polizeihauptkommissar Alexander Diekmann, Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund

Der 47-Jährige hat ebenfalls seine Polizeiausbildung bei der Bereitschaftspolizei begonnen. Nach einem Aufstiegslehrgang wechselte er 2001 ins Lagezentrum im Innenministerium M-V. Von 2003 bis 2007 war Diekmann in mehreren Führungsfunktionen bei der Bereitschaftspolizei tätig. 2007 wechselte er zur Wasserschutzpolizei, wo er seit 2013 Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz war.

"Die Anforderungen an die Führungskräfte in unserer Landespolizei sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Jan Tischer und Alexander Diekmann bringen alle erforderlichen Vorkenntnisse für diese wichtige Aufgabe bereits mit", so Minister Renz. Er wünscht beiden Gesundheit und viel Erfolg für das neue Amt.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell