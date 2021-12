Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Schneeglätte von der Straße abgekommen (05.12.2021)

Triberg (ots)

Winterliche Straßenverhältnisse in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit haben am Sonntag gegen 17 Uhr zu einem Unfall auf der Geutschenstraße geführt. Ein 33-jähriger Fahrer eines VW Multivan kam auf abschüssiger Straße nach links von der Fahrbahn ab und in einem Waldstück zum Stehen. Dabei entstand an seinem VW Bus Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den Kombi bergen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell