POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrt missachtet (05.12.2021)

St. Georgen

Die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Einmündung der Straßen Waldstraße / Sommerauer Straße. Ein 68-jähriger VW T-Roc Fahrer war auf der Waldstraße unterwegs und übersah an der Einmündung einen vorfahrtsberechtigten 74-Jährigen mit einem Opel Insignia. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

