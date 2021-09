Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse

Hilllesheim und Gerolstein (ots)

Am 17.09.2021 gegen 14:45 Uhr kam es Bereich eines Supermarktes in der Kölner Straße in Hillesheim zu einem Diebstahl aus einer Handtasche.

Eine 56-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein befand sich in dem Ladengeschäft, um ihre Einkäufe zu erledigen.

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde die sich in der Handtasche befindliche Geldbörse entwendet, als die Geschädigte die Handtasche an einem, am Einkaufwagen befindlichen Haken, angehangen hatte.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

Ein gleichgelagerter Sachverhalt ereignete sich nahezu zeitgleich in einem Supermarkt in Gerolstein.

Am 17.09.2021 gegen 14:45 Uhr kam es Bereich eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein zu einem Diebstahl aus einer Handtasche.

Eine 70-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein befand sich in dem Ladengeschäft, um ihre Einkäufe zu erledigen.

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde die sich in der Handtasche befindliche Geldbörse entwendet, als die Geschädigte die Handtasche an einem am Einkaufwagen befindlichen Haken angehangen hatte.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten.

Ein gleichgelagerter Sachverhalt ereignete sich nahezu zeitgleich in einem Supermarkt in Hillesheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell