POL-MR: Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen samt Fahrer gesucht;

Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen samt Fahrer gesucht

Kirchhain: Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag, 21. September, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Frankfurter Straße, sucht die Polizei nach einem Sattelzug und weiteren Zeugen. Die Umstände des Vorfalls sind schon etwas ungewöhnlich. Nach Angaben eines Zeugen versuchte der Unbekannte mit seinem schweren Fahrzeug gegen 9.20 Uhr auf dem Parkplatz zu wenden. Dabei krachte er beim Rückwärtsfahren mit dem Hänger gegen einen geparkten blauen Dacia Duster Kombi. Die Kollision war so vehement, dass der Pkw über die Randsteine der Parkplatzbegrenzung geschoben wurde. Der mutmaßliche Fahrer stieg aus, begutachtete kurz den Schaden und fuhr dann einfach weiter. An der schwarz-gelben Zugmaschine mit ausländischen Kennzeichen war ein Auflieger mit Planen angehängt. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Unfall auf dem Parkplatz gesehen? Wer kann den Fahrer näher beschreiben? Wer kann Angaben zu dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

