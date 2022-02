Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bammental (ots)

In ein Einfamilienhaus im Herrmann-Löns-Weg drangen im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr bis Dienstag 12:45 Uhr ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich ein. Die Unbekannten hatten sich augenscheinlich gewaltsam durch Aufhebeln des Küchenfensters Zutritt in das Innere verschafft. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die offensichtlichen Einbruchspuren am Wohnanwesen festgestellt und hierauf den Hauseigentümer sowie die Polizei verständigt. Über einen möglichen Diebstahlsschaden ist derzeit noch nichts Genaues bekannt. Der entstandene Sachschaden wird zumindest als geringfügig eingeschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in dem oben genannten Zeitraum, gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell